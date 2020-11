Caio Castro fala sobre rumores de término com Grazi: ‘Sem paciência’

Caio Castro usou na última quinta-feira (12), o Instagram para falar sobre um rumor de término com Grazi Massafera, depois do ator ter aparecido em uma foto com os amigos sem a aliança de compromisso.

Nos stories, Caio compartilhou uma manchete sobre a suposta separação do casal e escreveu: “13 anos depois, os desocupados acham que só porque tirou a aliança para tomar banho e esqueceu de pôr, separou! Drástica tem que ser a minha paciência”.

Os rumores surgiram após o ator ter compartilhado uma foto alguns dias atrás na casa de amigos, em Ubatuba (SP), e rapidamente, os internautas terem notado a ausência da jóia no dedo do rapaz, o que deu a impressão para os fãs de um possível término entre eles.

Apesar das fofocas à parte, os atores já estão juntos desde 2019 e parecem bastante apaixonados nas redes sociais. Recentemente, Grazi “invadiu” uma live de Marcos Mion com o namorado para se declarar.

“Essa é a melhor coisa. Eu estava falando isso para o Caio, a melhor é a gente poder ser a gente mesmo, sem filtro, sem nada. A gente junto é totalmente isso”, confessou.