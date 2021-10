Bruno Gagliasso ironiza e diz que caos na Web é um ótimo momento para ‘festa em Noronha’

Com várias redes sociais fora do ar e aplicativos apresentando instabilidade, o dia está um caos para quem precisa da tecnologia. No entanto, no Twitter, um dos poucos que ainda está funcionando, vários anônimos e famosos passaram a brincar com a situação. Bruno Gagliasso é um deles, o ator parece ter enxergado um lado bom no meio de um apagão digital. As informações são do portal Metrópoles.

Pelo Twitter, o ator ironizou e relembrou, mais uma vez, a “lenda do Surubão de Noronha”.

“Hoje tava um bom dia pra fazer aquela festa em Noronha… pensamentos…”, escreveu Bruno, que na época foi apontado como um dos organizadores da suruba entre famosos. “Eu não precisaria confiscar celulares… Se bem que a câmera ainda tá funcionando…”, completou.