Bruna Marquezine curte posts que criticam repercussão do suposto término com Enzo

Bruna Marquezine ainda não se pronunciou sobre os boatos de seu término com Enzo Celulari, mas tem acompanhado a repercussão dos rumores nas redes sociais. No Twitter, ela curtiu posts de fãs que criticavam a visibilidade de sua vida amorosa na internet e na mídia. As informações são da Quem.

Os boatos de que Bruna e Enzo teriam terminado começaram no Dia dos Namorados, em que eles não fizeram nenhuma homenagem em suas redes. Os dois, que assumiram o romance em 13 de abril, também pararam de curtir as publicações um do outro.

"Dos projetos sociais que ela participa e desenvolve ninguém fala um 'a' para ajudar. Agora da vida amorosa que não é da conta de ninguém", criticou uma fã. "Aproveitando que a Bruna está nos trends para divulgar esse projeto maravilhoso que ela é embaixadora", disse outro fã curtido pela atriz.

Após o jornal Extra garantir que ela e o filho de Claudia Raia não formavam mais um casal, muitos voltaram a torcer pela volta da atriz com o jogador Neymar Jr., com quem ela viveu um namoro polêmico e badalado entre 2012 e 2018, com muitas idas e vindas.