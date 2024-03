Bruna Griphao eleva temperatura com biquíni cavadíssimo em Miami

Bruna Griphao, ex-participante do BBB 23, causou alvoroço nas redes sociais no último final de semana ao compartilhar fotos de sua viagem para Miami, nos Estados Unidos. Em um álbum de fotos na praia, a atriz ostentou um biquíni cavadíssimo, arrancando suspiros dos seus seguidores.

A atriz, que viajou com amigos, incluindo a cantora Marvvila, também ex-BBB, apostou em um modelo de biquíni escuro e bastante cavado para renovar o bronzeado. A atriz impressionou com seus pernões torneados e a barriguinha trincada, resultado de uma rotina intensa de treinos.

Na legenda da publicação, a atriz escreveu: "Quando em Miami", em inglês, e recebeu uma enxurrada de elogios nos comentários. "Avisa, Bruninha, quando for arrasar com nosso coração. Tá difícil encontrar cardiologista pra consulta com urgência kkkk", brincou um perfil. Nos stories, Bruna contou que aproveitou ao máximo a sexta-feira na cidade, curtindo diversos lugares diferentes desde o meio-dia até às cinco da manhã.

Os internautas não pouparam elogios à beleza de Bruna. "Gata demais", disse uma seguidora. "Era só uma barriga dessa para eu ser feliz", brincou outra. "Maravilhosa", ressaltou um terceiro.

A atriz também compartilhou fotos em um parque de Orlando nesta terça-feira (26). Bruna visitou o Universal Orlando Resort e se divertiu nos cenários de filmes como Harry Potter, mostrando que está aproveitando ao máximo sua viagem aos Estados Unidos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)