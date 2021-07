Britney Spears conquista direito de contratar advogado para processar o pai

Britney Spears conquista o direito na Justiça dos Estados Unidos a possibilidade de contratar o próprio advogado no caso da sua tutela. Após a conquista, a cantora afirmou ainda que pretende processar o pai, Jamie Spears, que o atual tutor, por abuso. As informações foram divulgadas pelo UOL.

Ao telefone, Britney falou emocionada para a corte que a primeira intenção após conquistar o direito de ter o próprio advogado é processar o genitor. "Gostaria de processar meu pai por abuso de tutela. Quero prestar queixa, quero uma investigação contra ele", declarou.

O advogado anterior de Britney, Sam Ingham, havia pedido demissão. Agora, a cantora pretende contratar Mathew Rosengart, que já advogou para Steven Spielberg, Ben Affleck, e outros artistas.

O jornal 'The New York Times' divulgou Britney já vinha conversando com Rosengart há alguns dias. A decisão chega após o pedido de Britney na última audiência, em 23 de junho. A mãe da cantora também fez o mesmo pedido. A cantora tem recebido apoio público com a campanha '#FreeBritney', que inclui grandes nomes como Madonna, Mariah Carey e muitas outras celebridades.