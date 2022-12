Brendan Fraser diz que não participará do Globo de Ouro em protesto após denunciar assédio sexual

O ator Brendan Fraser, indicado na categoria de “Melhor Ator” no Globo de Ouro, não participará da 80ª cerimônia de entrega do prêmio, que acontecerá no dia 10 de janeiro de 2023. Após denunciar ter sido vítima de assédio sexual por Philip Berk, ex-presidente e membro da organização responsável pelo evento, o ator declarou que não pretende integrar a lista de celebridades participantes deste ano.

Em entrevista à revista GQ, o ator conhecido pelas participações em filmes de sucesso como "A Múmia" e "George, o Rei da Floresta", contou que a participação no Globo de Ouro do ano que vem é algo que vai contra os seus ideais.

“Tenho mais história do que respeito pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood. Não, não quero participar. É por causa da história que tenho com eles. E minha mãe não criou um hipócrita. Você pode me chamar de muitas coisas, mas não disso”, disse o ator Brendan Fraser.

Entenda o caso

Fraser tornou o assunto público em 2018, quando concedeu uma entrevista e contou ter sido apalpado e assediado por Berk, durante um almoço, em 2003, no Beverly Hills Hotel - onde ocorre o evento anualmente.

Segundo o ator, ao ser cumprimentado pelo ex-presidente, ele sentiu sua mão o apalpando e movendo um dos dedos nas suas nádegas. Fraser diz ter ficado paralisado e em pânico após ser assediado e teve dificuldades para conseguir denunciá-lo. Após o artista ter exposto a situação, em 2018, Berk negou ter praticado o ato.

“Eu me senti mal. Me senti como uma criança, com algo preso na minha garganta. Pensei que fosse chorar. Senti como se alguém tivesse jogado tinta invisível em mim. Como se algo fosse tirado de mim”, desabafou Fraser, em 2018.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)