Bonner curte novo visual com barba: 'Puxando tufinhos abaixo do meu queixo'

William Bonner apareceu pela primeira vez com barba no Jornal Nacional, em 25 anos, e surpreendeu os brasileiros. O apresentador do telejornal está visivelmente feliz e curtindo os pelos faciais. Em seu Instagram, Bonner publicou uma foto em que aparece puxando os fios.

"Sensação de que perdi muito tempo na vida antes de me permitir ficar puxando tufinhos de barba abaixo do meu queixo", escreveu ele na legenda da imagem.

Durante uma entrevista com Fernanda Gentil, Bonner revelou que costumava deixar a barba crescer apenas quando saía de férias, mas agora resolveu mudar de ideia. "Durante 36 anos eu achei que tinha que cortar [a barba]. Agora achei que não tinha. Não sou eu mesmo? As pessoas já não me conhecem? Se o meu cabelo ficar um pouco maior, se o fio da barba crescer, eu continuarei sendo eu mesmo", declarou Bonner.