Bianca Bin posta de biquíni e chama atenção pela barriga sarada

Bianca Bin, 33, postou foto de biquíni em frente ao espelho e chamou atenção pelo corpo sarado ao compartilhar a foto em uma rede social. A atriz compartilhou o clique na manhã desta segunda-feira (26).

Na foto em frente ao espelho, Bin usava um biquíni preto, vermelho e branco. A barriga sarada da atriz chamou atenção. A atriz tem mostrado registros, resultados dos treinos e o cuidado do seu corpo.

Bianca Bin posou de biquíni para as redes sociais. (Reprodução)

Com a exposição, a atriz começou a receber críticas, mas rebateu uma delas após ser comparada com Bruna Marquezine, 28. Em um story do Instagram, a atriz compartilhou o print e rebateu a crítica. "A autoestima dessa macharada cheia de palpites me comove... só que não", escreveu a atriz.

Ela também compartilhou mensagens de incentivo na sua rede social. "Me celebro diariamente pela força que tive para me trazer até aqui", escreveu ela. "Ouvir a própria sensibilidade, porque energia nunca engana. Não desconfie de sua encantaria intuitiva. A gente sempre sabe", declarou.