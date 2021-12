Bianca Andrade revela que seu marido sente mais ciúmes de mulher do que homem

Assumidademente Pansexual, pessoa que sente atração sexual, romântica ou emocional em relação às pessoas, independentemente do seu sexo ou identidade de gênero, Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, revelou no canal de Sabrina Sato que seu marido tem mais ciúmes de mulher do que de homem. As informações são do extra.

"Meu marido tem muito mais ciúme de mulher do que de homem. Eu já tinha fechado minha porteira para homem. Por causa do machismo, é difícil ter um que realmente trate a gente como a gente merece. Mulher é mais sensual, provocante", afirmou ela, que mantém um relacionamento com Fred, do Desimpedidos.

Bianca ainda relembrou um longo namoro que teve na adolescência, com Nando, e que depois do término, ela resolveu se soltar e aproveitar a vida. "Fiquei louca, chutei o balde, falei que ninguém me prendia mais e iria beijar todo mundo. Eu não me importava se era homem, mulher, trans. Eu gosto das pessoas independente do gênero. Meu marido, por exemplo, era tão maneiro, inteligente, engraçado, que me apaixonei. Eu descobri que era pansexual e comecei a me desconstrui", revelou.

Durante sua participação no Big Brother Brasil 2020, a empresária chegou a revelar que manteve um relacionamento com a DJ Bárbara Labres e com Bianca Venturotti.