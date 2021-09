Beto Guedes alerta sobre perfil falso com nome dele

O cantor e compositor Beto Guedes usou as redes sociais neste sábado, 11, para alertar os fãs de que um perfil falso foi criado com o nome dele. O usuário do perfil falso chamado "Beto Guedes Chat Page" passou a interagir no perfil oficial do artista no Facebook para pedir que os seguidores cliquem em um link suspeito.

Beto Guedes escreveu: "Golpe na página Beto Guedes no Facebook!!! Uma pessoa criou essa página "BetoGuedesChatPage" e está respondendo comentários na página oficial, mandando clicar em um link. Não cliquem por favor! Já denunciamos a página, mas fiquem atentos!"