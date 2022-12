Betito Tavares, o Cardosinho de 'Coração de Estudante', morre aos 42 anos

Betito Tavares, que interpretou o Cardosinho em Coração de Estudante, da TV Globo, morreu na última quinta-feira (15), aos 42 anos. A causa da morte ainda não foi revelada.

Os atores Guilherme Winter e Renato Góes divulgaram a informação nas redes sociais, eles lamentaram a morte de artista. Góes lembrou que Betito é seu conterrâneo de Recife.

VEJA MAIS

“Morávamos no mesmo prédio em Recife. Eu ainda um adolescente sonhador quando ele foi embora fazer sua 1ª novela, Coração de Estudante. Suas conquistas muito me inspiraram. Hoje perdemos um inteligente e inquieto companheiro! Siga em paz! Beijo nos amigos e família", escreveu no Twitter.

"Coração de Estudante", de 2002, está sendo reprisada no Canal Viva. O Cardosinho foi o papel de estreia de Betito. O personagem era bastante conhecido pelos seus bordões marcantes como "na minha terra isso dava até morte", "seu cabra" e "meu bichinho".

Betito também atuou em "Malhação", da TV Globo, em 2003, como o garçom Chico, e em "Linha Direta", no episódio sobre Aída Curi. Seu último papel na TV foi em 2008, ao participar de um episódio da série "Casos e Acasos" (TV Globo).