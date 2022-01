Ben Affleck conta que 'Liga da Justiça' foi a pior experiência da sua vida

Ben Affleck, 49, fez uma reflexão sobre as suas atuações. Vencedor de duas estatuetas do Oscar (melhor filme, em 2013, com "Argo", e melhor roteiro original por "Gênio Indomável"), ele avaliou suas participações como Homem-Morcego em "Batman vs Superman: A Origem da Justiça", em 2016, e "Liga da Justiça", em 2017, de acordo com o Notícias ao Minuto.

A publicação Los Angeles Times, ele contou que disse que filmar seu segundo filme como Batman foi uma experiência muito ruim. Mas essa má fase não tem a ver com longa-metragem, mas sim em relação ao momento que enfrentava em sua vida pessoal. Na ocasião, o ator estava se divorciando da atriz Jennifer Garner, com quem foi casado por 13 anos e tem três filhos, e com dependência em álcool.

O artista também citou a tragédia que o diretor Zack Snyder vivenciou, com o suicídio da filha e a necessidade de refilmar o longa. "Esse foi o momento que eu disse: 'não vou mais fazer isso'."

Na entrevista, Ben Affleck disse que nesse momento da vida não quer ser influenciado pelos outros ou pelo que poderiam achar dele. "Eu cheguei a um lugar em que eu me dei conta de que precisava realmente definir quais eram meus padrões para o que queria fazer", diz.

"Eu acho que é um paradoxo que quanto mais você se concentra em realmente tentar fazer o que você acha que é interessante e o que você quer fazer – ao invés do que outras pessoas dizem – melhor é o seu trabalho e mais relaxado você fica."

Vivenciando muitas dúvidas sobre o Homem-Morcego, o ator se caracterizou novamente do personagem e fará uma nova aparição no filme "The Flash", que será lançado esse ano.