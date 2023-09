Becky Armstrong: conheça a atriz tailandesa que está no Brasil e é fenômeno na internet

A atriz tailandesa, Becky Armstrong, de 20 anos, desembarcou no Brasil pela primeira vez no início da tarde desta sexta-feira (8) no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Embora seu nome possa não ser tão familiar para os brasileiros, ela mostrou ter muitos fãs na América do Sul. Sua visita ao país tem o objetivo de promover o lançamento do filme "Long Live Love".

Becky irá participar de uma exibição especial de seu novo projeto e a demanda de fãs surpreendeu, resultando em uma sessão extra para acomodar tantos admiradores. Além dos brasileiros, fãs vindos do Peru, Colômbia e México fizeram uma longa jornada para ver a atriz. O aeroporto ficou cheio de cartazes com mensagens calorosas como "Becky, welcome to Brazil" e "Becky, we love you". O nome da atriz rapidamente se tornou o tópico mais comentado do Twitter Brasil, atingindo o primeiro lugar com mais de 100 mil publicações usando a hashtag "#WelcomeToBrazilBecky".

Quem é Becky Armstrong?

Rebecca Patricia Armstrong, ou simplesmente Becky, é uma atriz lançada pela produtora Idol Factory, conhecida por suas séries dramáticas de sucesso no YouTube. No Instagram, a atriz acumula mais de 2 milhões de seguidores e chama a atenção por sua beleza e simpatia.

Ela faz parte do elenco de produções de doramas como "TharnType: Sete Anos de Amor" e "Paixão Secreta por Você", que abordam temas LGBTQIAPN+, seu público alvo. No entanto, a série que mais atriu fãs nas redes sociais foi "Gap: The Series", onde Becky interpretou um papel de destaque ao lado de Freen Sarocha, seu par romântico na série. O casal fez tanto sucesso, dentro e fora de tela, que irão atuar juntas em seu próximo projeto, "Uranus2324", que promete ser uma mistura de romance com ficção científica.

A exibição especial do novo filme de Becky está marcada para este sábado, 9 de setembro, em São Paulo, e os fãs já estão ansiosos para conhecer de perto a tailandesa.

