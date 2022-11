BBB 23: Lucas Lucco deve entrar para o Camarote do reality, diz colunista

Quem acompanha o Big Brother Brasil já está atento as novidades da 23ª edição do programa e especulando os famosos que irão entrar para o Camarote. Após Bruna Griphao, Evelyn Bastos e João Guilherme serem supostamente entrevistados para o time, o colunista Leo Dias, do Metrópoles, afirmou que o sertanejo Lucas Lucco já está confirmado para o confinamento.

Segundo o profissional, o autor do hit "Mozão" havia sido sondado na edição de 2021, que trouxe Naiara Azevedo como representante do ritmo, mas as negociações não vingaram e o cantor deve entrar esse ano.

Quem é Lucas Lucco?

Lucas Lucco deve entrar no BBB 23. (Foto: Instagram @lucaslucco)

Lucas Lucco é um mineiro, de 31 anos, recém-separado e pai de um menino. Na música, ele é apadrinhado pela dupla Israel e Rodolffo e tem colaborações com Pabllo Vittar e Marília Mendonça. Seu próximo projeto musical deve ser o o EP 777, que apresenta o estilo chamado sertanejo de rua, que une o trap, funk e rap.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Olberal.com)