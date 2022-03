Bandidos invadem casa da atriz Dandara Mariana e fazem família refém

A cobertura da atriz Dandara Mariana, no Rio de Janeiro, foi invadida por três assaltantes armados, na madrugada da última quarta-feira (16). Ela, os pais e o irmão foram mantidos sob vigília, enquanto o restante do bando revirava os cômodos da casa em busca de objetos para roubar. Ao final, os ladrões ainda debocharam e fizeram fotos ao lado da atriz usando capuzes para não serem identificados.

A atriz estava prestes a dormir quando os assaltantes chegaram ao quarto dela. Eles ordenaram que ela fosse até os quartos do irmão e dos pais acordá-los e informar do assalto. Em seguida, o pai e o irmão tiveram os punhos contidos com fita adesiva e toda a família foi reunida no quarto de Dandara, onde permaneceram sob vigília por cerca de uma hora, enquanto o resto do bando buscava objetos para roubar.

Todos permaneceram calmos e os cães do apartamento não latiram. Os assaltantes mandaram Dandara fechar as cortinas da casa.

"Foi uma noite de terror, mas eu tive que manter a calma para dialogar com eles, para não deixar que nada de pior acontecesse. É uma sensação que eu não desejaria para ninguém, porque a nossa casa é o lugar que a gente se sente seguro. É o nosso maior abrigo. E quando invadem a sua casa, não existe lugar no mundo que a gente se sinta segura", disse Dandara à reportagem do portal O Tempo.

Os bandidos levaram objetos eletrônicos como celulares, laptop, câmeras e relógios, além tênis, joias e óculos. A família prestou queixa na delegacia. O apartamento não foi arrombado e a ação não foi percebida pelo serviço de vigilância da rua. A polícia investiga o caso. Dandara está recebendo acompanhamento psicológico e passa bem.