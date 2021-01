Bailarina de Anitta arrecada dinheiro para cirurgia de redesignação sexual

A dançarina Makayla Sabino, de 21 anos, criou uma vaquinha online para realizar a cirurgia de redesignação sexual, um sonho da moradora do Complexo do Alemão. Conhecida por integrar o time de dançarinas de Anitta no Rock in Rio, jovem transsexual disse que o intuito de arrecadar cerca de R$ 50 mil para custear a cirurgia, e disse também, ao jornal Extra, que deseja fazer o procedimento no Brasil. "A cirurgia é o meu maior sonho no momento. Gostaria de fazer aqui no Brasil, para ter uma segurança maior de ter pessoas, família, aqui para me ajudar no pós-cirúrgico".

"Quando lancei a vaquinha, fiz mais ou menos no valor da cirurgia, coloquei como uma base para ter início. O cirurgião mais indicado foi o dr. Márcio Litteton. Ele que fez a cirurgia da (ex-BBB) Ariadna também", diz Makayla, que já arrecadou quase R$ 13 mil.

"Realmente não tenho grana para isso. Estou contando com a vaquinha ou alguém cirurgião, uma alma caridosa aparecer e fazer pela metade do preço. Estou nessa esperança desse sonho e correndo atrás o máximo que eu posso", disse ela, que há pouco mais de um ano conseguiu mudar de nome e gênero nos documentos.

Makayla Sabino também falou sobre as mudanças em sua carreira após o Rock in Rio de 2019. "No meu ambiente de trabalho eu já senti que a posição de muita gente mudou. Na minha família e onde eu moro também. Sempre fui respeitada, porque eu sempre me impus muito, mas, depois do Rock in Rio, criou-se um respeito maior pelo meu trabalho e por mim."