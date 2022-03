Avião de Miley Cyrus faz pouso de emergência após ser atingido por raio

Miley Cyrus relatou em suas redes sociais que passou por um momento de terror após seu avião ser atingido por um raio. O incidente aconteceu quando ela viajava rumo a Assunção, capital do Paraguai, e precisou fazer um pouso de emergência. Miley irá se apresentar no festival Lollapalooza Brasil no sábado (26).

Segundo a cantora, ela e a equipe estão bem. No entanto, não conseguiram chegar ao destino devido uma tempestade na região. O fenômeno meteorológico também acabou motivando o cancelamento do festival Asunciónico - similar ao Lollapalooza. A aeronave em que a cantora estava fez um pouso de emergência no aeroporto Guaraní, próximo a Cidade do Leste, também no Paraguai.

No instagram, ela tranquilizou os fãs:

"Aos meus fãs e a todos preocupados depois de saberem do meu voo para Assunção. Nosso avião foi pego em uma grande tempestade inesperada e atingido por um raio. Minha tripulação, banda, amigos e familiares que estavam viajando comigo estão seguros após um pouso de emergência. Infelizmente não pudemos voar para o Paraguai. EU TE AMO”, disse.

Assim, Miley embarcou novamente. Dessa vez, rumo ao Brasil.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)