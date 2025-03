Atrizes paraenses Joyce Cursino e Astrea Lucena participam de projeto de atuação da Globo

A atriz e cineasta paraense Joyce Cursino usou as redes sociais, na tarde deste sábado (29/03), para compartilhar com seus seguidores que ela e a também atriz paraense Astrea Lucena participaram recentemente do “Mergulho em Cena”, um projeto promovido pela Rede Globo, destinado ao aprimoramento de talentos artísticos para a TV, novelas e cinema. O projeto selecionou 20 artistas de diferentes regiões do Brasil, e, do Norte, Joyce e Astrea foram escolhidas para viver essa experiência.

Em sua publicação, Joyce expressou gratidão pela oportunidade e destacou o impacto que o projeto teve em sua carreira. "Vivemos essa experiência transformadora", escreveu.

Joyce afirmou que o projeto foi mais do que uma oportunidade de aperfeiçoar suas habilidades na atuação, mas também uma chance de reflexão pessoal. "Hoje, eu mergulho. Não só na cena, mas nas minhas próprias profundezas", disse, enfatizando o processo de aprendizado e autodescoberta vivido durante o programa.

A atriz fez um agradecimento especial à atriz e mentora Cristina Moura, mencionando o impacto positivo que ela teve em seu desenvolvimento profissional. "Com ela, aprendi muito sobre atuação e, mais do que isso, sobre mim mesma", afirmou.

Em sua postagem, Joyce ainda refletiu sobre sua trajetória, mencionando a importância desse momento para a realização de seus sonhos de infância. “A minha criança – aquela que não tinha televisão, que poucas vezes pôde ir ao cinema, mas que sonhava em viver isso – hoje vibra", compartilhou, destacando o significado emocional de sua participação no programa.