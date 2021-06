Ex-atriz mirim da Globo posa de calcinha com 'corpo livre' e web elogia

A atriz Karol Lannes, de 21 anos, que ficou conhecida por ter interpretado Agatha em Avenida Brasil (2012), usou seu perfil oficial no Instagram para compartilhar alguns cliques no qual aparece de calcinha e top preto. Na legenda das imagens, a atriz escreveu: "Eu e o Jorge com o corpo livre tomando uma vitamina D", se referindo à sua plantinha.

Os seguidores de Karol não pouparam elogios a ela. "Você é incrível e me inspira a aceitar quem sou, do jeito que sou! Nada mais bonito do que a realidade"; disse uma; "Você é muito bonita, talentosa e, acima de tudo, muito inteligente. Usa as palavras com sabedoria", falou outra; "Cara, se eu fosse produzir um patrono, você seria meu pensamento feliz", comentou mais uma.

Atualmente, a atriz mora em Mato Grosso do Sul, faz faculdade de Artes Cênicas e trabalha como DJ. Karol comentou recentemente sobre a importância da autoaceitação para poder vivenciar o amor. "Você aceita o amor? Primeiro o seu, só quando eu entendi meu amor por mim, todas as minhas falhas, meus erros, minhas curvas, foi que eu atraí um amor de verdade. Se ame, permita-se ser amade".