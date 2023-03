Ator sul-coreano Yoo Ah-in está sendo investigado pelo uso de cocaína, quetamina, propofol e maconha

O ator sul-coreano Yoo Ah-in, de 37 anos, está sendo investigado pela polícia do país asiático pelo uso de drogas ilícitas, o que configura crime no país. Testes realizados pelo Serviço Nacional Forense apontaram para o uso de cocaína, maconha, quetamina e propofol. O caso foi revelado na última quinta-feira (23).

O uso de drogas ilícitas é considerado crime na Coreia do Sul, de acordo com a Lei de Controle de Narcóticos. Após uma denúncia do Ministério de Segurança Alimentar e Medicamentosa, que alegou que Yoo Ah-in estaria comprando propofol desde 2021 para uso não-médico, o ator vem sendo investigado pela polícia.

O teste foi realizado a partir da análise de fios de cabelo do artista. O uso de maconha já havia sido identificado, pois a análise é feita a partir de amostras da urina e o ator já havia sido interrogado por conta do uso. Ele será novamente inquirido pelos investigadores após os novos resultados.

Os trabalhos mais famosos de Yoo Ah-in são:

Profecia do Inferno, de 2021;

#Alive, de 2020;

Seul em Alta Velocidade, de 2022;

Em Chamas, de 2018;

Chicago Typewriter, de 2017.

O crime de uso de drogas ilegais tem punições que podem chegar a até cinco anos de prisão e multas de até 50 milhões de wones (mais de R$200 mil). O ator começou a ser investigado no início de fevereiro, quando foi ouvido pelos agentes. Ele havia acabado de voltar dos Estados Unidos e está impedido de sair do país por conta das investigações.

O que é o propofol?

Embora o propofol seja amplamente utilizado como medicamento anestésico em hospitais e clínicas, ele também tem sido objeto de abuso e uso indevido como droga ilícita. Isso se deve ao seu potencial para causar efeitos psicoativos, como euforia, relaxamento e diminuição da inibição.

O uso recreativo de propofol é altamente perigoso, pois pode levar à overdose e morte por depressão respiratória. Além disso, o propofol é altamente regulamentado e controlado devido ao seu potencial de abuso e efeitos colaterais adversos, o que significa que a obtenção ilegal do medicamento é muito difícil.

