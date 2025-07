Ator Guilherme Leicam choca internautas com aparência e recebe críticas: 'Desarmonização total'

Guilherme Leicam surpreendeu os internautas neste último domingo (6) quando participou do programa "Domingo Legal", do SBT. Isso porque aparência do ator, que foi galã em novelas como “Malhação” (2012), “Em família” (2014) e “A dona do pedaço” (2019), está diferente comparada com a dos seus trabalhos antigos. Rapidamente o assunto repercutiu na internet, com muitos usuários criticando o "novo rosto" de Leicam.

"Desarmonização total”, comentou um usuário no X (antigo Twitter). “Difícil acreditar que o Guilherme Leicam estragou seu rosto com excesso de harmonização, sendo que já era perfeito antes”, escreveu outro.

Por que a aparência de Guilherme Leicam está diferente?

Em 2021, Leicam se submeteu a um procedimento estético conhecido como Full Face. Essa abordagem de harmonização facial considera o rosto como um todo, buscando realçar a beleza de forma equilibrada e natural. “Entre os procedimentos mais comuns estão o preenchimento labial, fios de sustentação, lifting, bichectomia, entre outros”, explicou à revista Quem, na época, o médico Igor Costa Alves, responsável pelo tratamento do ator.

No caso de Leicam, foram realizados preenchimentos na mandíbula, maçãs do rosto (malar), nariz, orelhas, queixo e têmporas, além da aplicação de toxina botulínica em todo o rosto