Ator de 'Jackass' é mordido por tubarão durante filmagem

O ator Sean McInerney, integrante da franquia de filmes "Jackass", foi mordido por um tubarão enquanto praticava wakeboard, nas filmagens para o programa "Semana do Tubarão", do Discovery Channel. As informações são do UOL e do NME.

Sean e outros membros da equipe de “Jackass” estavam em uma área com muitos tubarões e tentavam "pular" sobre os animais. No entanto, em uma das manobras, o ator acabou sendo mordido. Apesar do susto, ele foi resgatado rapidamente.

"Eu sabia que havia chance de ser mordido por um tubarão, mas não pensei que fosse acontecer. Eu não culpo os tubarões de forma alguma. Eu estava na sala de estar deles bem na hora do jantar", declarou o ator.