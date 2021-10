Assessoria de Nego do Borel desmente que o cantor foi encontrado em motel com mulheres

A assessoria do cantor Nego do Borel negou que o artista tenha sido encontrado, na manhã desta terça-feira (5), ao lado de duas mulheres em um motel. O artista teria pego sono por conta do uso excessivo de remédios e dormiu sozinho, em uma hospedagem, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. As informações são do Metrópoles.

Em uma nota, os assessores esclarecem que o cantor está bem e agradece as orações direcionadas a ela: “A assessoria de imprensa do cantor Nego do Borel vem a público informar o aparecimento do artista. Agradecemos todas as orações, pensamentos positivos, e também ao trabalho da Polícia. Nego foi encontrado sozinho na tarde desta segunda-feira, 05, num quarto do Hotel Corinto, em Vila Isabel. De acordo com as investigações, ele teria pegado no sono após o uso excessivo de remédios”.

O funkeiro já prestou depoimento à polícia sobre o caso.