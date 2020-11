Artistas incentivam voto em mulheres: 'Cercada pelas minhas semelhantes'

O último domingo (15) foi o dia em que os brasileiros escolheram os prefeitos e vereadores de seus municípios. Atrizes, cantoras, jornalistas e influenciadoras usaram as redes sociais para incentivar os seguidores a votarem com consciência e eleger mais mulheres.

Taís Araujo usou o Twitter para se manifestar a favor de uma política mais igualitária. “Quero estar sempre cercada pelas minhas semelhantes, porque somente nós mulheres podemos julgar e decidir as nossas pautas e é por isso que eu voto em mulher”, escreveu.

A apresentadora Angélica compartilhou um registro em seu Instagram vestida com uma camisa com dizeres “Com mulheres no poder, meninas voltam a sonhar”, e reforçou que as pessoas devem votar com consciência e responsabilidade.

Luisa Arraes, Neta de Miguel Arraes, três vezes governador de Pernambuco, seguiu a mesma linha e postou uma imagem no último sábado (14), em seus redes sociais, em que se lê “Dias mulheres virão”.