Armando Babaioff xinga Wassef na rua e é perseguido

O ator Armando Babaioff, da novela "Ti Ti Ti", da TV Globo, postou nas redes sociais a reação que teve ao dar de cara com Frederick Wassef, nesta terça-feira, 7, em São Paulo. O artista contou ter xingado o advogado bolsonarista de "bandido" e de ter sido perseguido por ele, após o ocorrido.

“Estou em São Paulo trabalhando, estava indo almoçar e acabei de encontrar o Wassef tomando um café. Não resisti. Chamei de bandido e mandei tomar no ‘cy’! Veio correndo atrás de mim”, postou ele no Twitter.

Em poucos minutos, a publicação recebeu muitos comentários de fãs preocupados com a segurança física do ator, além de parabenizações vindas de outros opositores do presidente Jair Bolsonaro.