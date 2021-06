Ariadna comemora aniversário com bolo inspirado em 'No Limite': ‘Amei’

Ariadna Arantes completou 37 anos na última quinta-feira (3). A ex-BBB celebrou a data com um bolo temático que a surpreendeu, pois tinha inspiração em “No Limite”. A terceira eliminada do reality de resistência compartilhou a surpresa nas redes sociais.

"Feliz aniversário pra mim. Obrigada amores por estarem comigo. Amo todos. Amei meu bolo temático", escreveu ela na legenda da publicação compartilhada em seu Instagram ao posar com o bolo.

Ariadna também compartilhou um vídeo em que aparece cantando parabéns e apagando as velas. "Deuses obrigada por mais um ano de vida. Está na hora de apagar a velinha", disse brincando.

A influenciadora contou que, devido a pandemia da Covid-19, não fez grandes planos para o seu dia, mas foi surpreendida pelos amigos: "Não organizei nada no meu aniversário…. Mais vieram me ver", escreveu ela ao publicar um vídeo que viralizou com a música 'Tipo Gin', do funkeiro Kevin O Chris.