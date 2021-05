Arcrebiano surge com visual irreconhecível de 'Náufrago' após fim de reality show

O visual que Arcrebiano Araújo, o "Bil", ex-participante do "Big brother Brasil 21", estava quando saiu das gravações do "No Limite", chamou a atenção dos internautas. Ele apareceu na última quarta-feira (26), com o cabelo e a barba grandes, devido ao período de confinamento no reality show de sobrevivência, e chegou até ser comprado pelos internautas com o protagonista de "Náufrago", em referência ao filme estrelado por Tom Hanks.

“Galera, olha essa situação desse cabelo aqui. Olha a situação dessa barba. Tô parecendo aquele ator [Tom Hanks] do 'Náufrago'”, brincou, nos stories do Instagram.

Horas depois, o ex-brother surgiu após a transformação, aparentando estar mais arrumado. “Os dias de glória chegaram”, disparou.