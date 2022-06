Após sapato 'destruído', Balenciaga pode lançar um saco de batatas chips como bolsa; vídeo

O diretor criativo da Balenciaga gerou novas discussões nas redes sociais após aparecer com um saco de batatas como acessório em um desfile de moda, na Bélgica. A marca já havia polemizado ao lançar um tênis “destruído” que custava mais de dez mil reais, e agora, Demna Gvsalia inovou novamente e o saco de batatas parece ser a “novidade” da vez. Com informações do UOL.

O diretor criativo da marca aparece em diversos momentos do desfile de moda da graduação da Academia Real de Belas Artes da Antuérpia com o saco de batatas da marca “Lay’s”. A Balenciaga irá lançar uma nova coleção de alta-costura em julho deste ano. Na coleção outono/inverno de 2022, Demna já tinha sido mais ousado na sua proposta de transformar “lixo” em luxo.

Na ocasião, o diretor executivo da marca produziu um vestido feito de fitas adesivas. "É a elevação do mundano para um novo contexto", disse o designer. "Você não precisa de roupas da Balenciaga para usar esse look, você só precisa da fita. É engraçado vestir-se sem roupa.", explicou.

Confira o vídeo onde o diretor criativo da Balenciaga, Demna Gvsalia aparece com o saco de batata chips como bolsa:

"Designer da Balenciaga, Demna, foi visto com um saco de batatas 'Lay's' como acessório";

"Balenciaga x Lay's chegando em breve?".

