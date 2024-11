Após briga no Rio, Nego do Borel explica incidente e afirma: 'Chega de apanhar e ficar calado'

O cantor Nego do Borel foi flagrado em uma briga na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (24/11). O episódio ocorreu em plena luz do dia e envolveu outro homem, cuja identidade ainda não foi divulgada.

Nos Stories do Instagram, o artista se pronunciou sobre o ocorrido, explicando que a briga teria iniciado após o cidadão atingir Nego do Borel pelas costas.

“Infelizmente hoje de manhã tive um probleminha com um cidadão que me deu um soco por trás. Não quero e sou contra qualquer tipo de violência, já falei que lugar de luta é no ringue. O meu mestre me educou muito bem e me ensina cada dia mais, mas tem hora que não dá para ficar abaixando a cabeça sempre. Situação muito chata, mas chega de apanhar e ficar calado”, afirmou o artista.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, divulgado com exclusividade pelo colunista Leo Dias, os dois aparecem trocando socos em uma avenida movimentada, chamando a atenção de pedestres e motoristas que passavam pelo local.

O tumulto foi contido quando policiais que estariam nas proximidades intervieram, utilizando spray de pimenta para tentar controlar a situação. Nego do Borel e o outro homem foram encaminhados para a delegacia.