Após aparecer desorientada, Cara Delevingne faz primeira aparição pública

Cara Delevingne fez sua primeira aparição pública após preocupar seus fãs ao aparecer desorientada em um aeroporto dos Estados Unidos no início de setembro. Depois de muitas especulações sobre seu estado de saúde e um suposto envolvimento com drogas, a modelo foi ao lançamento de uma parceria com a grife do estilista Karl Lagerfeld, na terça-feira (27).

Na celebração da coleção, Cara desfilou pelo tapete vermelho e posou para vários fotógrafos, com um semblante iluminado, sem aparentar qualquer possível problema. Já nas redes sociais, ela exibiu o look usado no evento e recebeu elogios dos seguidores. "Você é linda", disse um. "Espero que esteja tudo bem", desejou outro. Veja:

Relembre o caso

Na primeira semana de setembro, a top model foi vista com o cabelo desgrenhado, descalça e aparentemente desnorteada. De acordo com o Daily Mail, Cara havia chegado duas horas atrasada para um voo no jatinho particular de Jay-Z. Ela chegou a entrar na aeronave, onde ficou por 45 minutos, mas acabou não permanecendo para a viagem. Veja o vídeo:

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)