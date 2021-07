Após derrota na Copa América, Neymar muda de visual; confira

Neymar inovou no visual. O jogador mudou a aparência mais uma vez e pediu a ajuda da trancista Nanda Burguesinha, responsável por fazer várias transformações em famosos. A profissional é conhecida por sua técnica exclusiva indolor. As informações são do Metrópoles.

Nanda contou detalhes do procedimento e falou que durou cerca de quatro horas: “Pedi referências do que ele queria e criamos na hora um formato diferenciado preservando a autenticidade do jogador”, disse. “Mas foi muito tranquilo. Ele gostou bastante do resultado”, declarou.

(Reprodução: Divulgação)

Conhecida por ser queridinha de Seu Jorge, Nanda Burguesinha, nome vem fazendo sucesso com seu trabalho e está feliz pelo reconhecimento no meio.