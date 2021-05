Aos 20 anos, Viih Tube compra cobertura duplex em bairro nobre de São Paulo

Com apenas 20 anos, Viih Tube, do ‘BBB21’, já é proprietária de uma casa própria milionária: a sister contou a seus seguidores que comprou uma cobertura duplex no Morumbi, área nobre de São Paulo. O imóvel tem 400 m² e é avaliado em cerca de R$2 milhões.

A ex-BBB respondeu algumas perguntas de seus fãs nos Stories, do Instagram, e falou sobre a cobertura duplex que comprou em São Paulo. A youtuber comprou o imóvel antes de entrar no “BBB 21”. “Viih, você comprou casa ou apartamento?”, perguntou uma seguidora.

“É uma cobertura duplex de 400m². Estou chique, me achando. Foi porque eu mereci”, brincou Viih, fazendo referência ao meme sobre meritocracia. Enquanto a cobertura está em obras, Viih Tube está ficando em Sorocaba, na casa da mãe.

“Está uma bagunça. Estou ficando na casa da minha mãe, em Sorocaba. E quando eu preciso estar em São Paulo, fico onde estou agora, na casa da minha tia, irmã gêmea da minha mãe. Fico aqui por enquanto, porque a minha casa não está pronta. Mas a minha casa é em São Paulo”.