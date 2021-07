Ao negar romance com amiga, Larissa Manoela erra sigla de comunidade LGBTQIA+ e vira chacota

Larissa Manoela não gostou de boatos envolvendo seu nome, que apontavam um suposto romance entre a ex-“Chiquititas” e uma amiga. Ao expor a situação, ela acabou se confundindo com a sigla da comunidade LGBTQIA+ e virou chacota na web. As informações são do Na Telinha.

“Gente, que coisa mais desnecessária ficar tendo que falar de orientação sexual em pleno 2021. É preciso ter paciência, respirar e ser didática, como a professora Helena (captaram o link?). Dito isto, não, não estou namorando a minha amiga, conforme estão criando essa fic sem noção! Isso é mentira! Mulheres, ou elas são rivais, ou são namoradas? Oi? Que mundo é esse? Número um: não, não tenho relacionamento amoroso com mulheres", esclareceu.

"Estou aqui em respeito aos meus fãs de verdade, aqueles que não espalham esse tipo de notícia mentirosa. É por vocês e para vocês essa mensagem! E mais, apesar de não ser lésbica, vamos transformar esse episódio sobre consciência e respeito aos GLBTQIA+", acrescentou.

Logo, o nome de Larissa Manoela foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter, se tornando motivo de chacota. Os internautas não perdoaram a gafe da atriz e começaram a se divertir. Confira abaixo as reações: