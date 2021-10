Anitta rebate indireta de Bolsonaro e diz: 'Sabendo mais da minha vida do que do país'

Após Jair Bolsonaro mandar indireta para Anitta durante uma entrevista para o 'Pânico', feita na última quarta-feira (27), a cantora resolveu se pronunciar e rebater os comentários feitos pelo presidente.

"Vimos artistas, atores e atrizes conhecidíssimos [que falaram]: 'olha, eu estou aqui aprendendo francês. Eu tô aqui mexendo com bonequinho de papel. Fica em casa'", disse Bolsonaro em indireta para a funkeira. No auge da pandemia, Anitta realizou várias lives com treinos de exercícios físicos, aulas de culinária, política e francês. A última ficou muito visada já que seria o quarto idioma que a estrela estava aprendendo.

Em resposta, ela alfinetou: "O presidente sabendo mais da minha vida do que da crise ambiental/financeira/ etc etc do país que ele devia tá cuidando... bom eu tô aqui estudando tudo que posso aprimorar meu trabalho e me fazer crescer. E você? Tá fazendo o que além de caçar treta na internet", confira:

Vários internautas sairam a favor da cantora e escreveram: "Ele representa todos seus haters, não gosta de você mas sabe toda vida", disse uma. "Anitta, o terror do bolsonaro", declarou outra. "Avisa que você falando francês é lindo", declarou outra.