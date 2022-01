Anitta faz apelo no Twitter para brother confinado

Duas certezas que temos quando o Big Brother Brasil começa: as brigas na web e os comentários de Anitta. A cantora sempre fala sobre os homens que estão participando do programa. No primeiro dia de confinamento, a artista já falou sobre o Rodrigo Mussi.

“Cheguei em Miami agora e já fui direto assistir BBB. Rodrigo, estou apaixonada, por favor não me desaponte... nao seja hetero top bolminion machista, amém. Te aguardo na porta do projac”, escreveu no Twitter.

Anitta ainda fez uma revelação: Opa que eu achei DM antiga no insta se declarando kkkkk vamos aguardar os acontecimentos.

Claro que os administradores da página do brother não perderam tempo e publicaram os tweets da cantora