Anitta explica fissura com sua bunda: 'Pensam que vão me diminuir'

Anitta passou a noite no Twitter debatendo com alguns internautas. Após brigar com Constantino, a funkeira foi atacada por algumas pessoas que fizeram comentários pejorativos sobre sua parte íntima. Em resposta, a cantora comentou sobre a fissura que algumas pessoas têm com a sua bunda.

"1. Porque é bonita. 2. Porque acham que eu vou me sentir diminuída com isso, mas não sabem que eu sou inteligente o suficiente pra encarar como elogio uma ofensa vindo deste tipo de gente, rs", escreveu ela. Tudo começou quando Anitta repudiou a fala de Rodrigo Constantino, que afirmou que castigaria a sua filha caso ela fosse estuprada, e em seguida foi demitido da Jovem Pan ao comentar sobre o caso Mariana Ferrer.