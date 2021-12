Anitta beija affair de Larissa Manoela

Anitta tem aproveitado bem este fim de ano no Brasil. Além de proporcionar grandes eventos na sua casa, ela tem curtido muito as baladas brasileiras. As informações são do Extra.

Recentemente, a cantora foi vista "bem soltinha" ao lado de Lexa, Rebecca, Juliette e Pocah. E o rolê rendeu.

Na ocasião, ela trocou beijos com o carioca Thiago Clevelario, de 24 anos. Na boate Vitrinni Lounge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na madrugada da última sexta-feira, 24, os dois aproveitaram bastante.

Eles se conheceram no camarote em que ela estava com as amigas. Thiago chegou a posar com os amigos que estavam com a cantora em um registro publicado no Instagram.

Porém, o que se descobriu agora, é que o rapaz é atual affair de Larissa Manoela, mesmo que não assumido. Na semana passada, eles curtiram um passeio de barco junto com outros amigos pelo Rio.

Larissa Manoela curtiu com Thiago um passeio de barco. (Reprodução)

Thiago é irmão do jogador de futebol Bruno Gomes, meio-campista central do Vasco.