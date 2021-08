Angelina Jolie abre conta no Instagram e reúne mais de 5 milhões de seguidores

Angelina Jolie tá on! A atriz americana abriu uma conta no Instagram e, em menos de 24 horas, conseguiu reunir mais de 5 milhões de seguidores. Ela desbancou o recorde de Jennifer Aniston de pessoa que reuniu mais seguidores em menor quantidade de tempo. O motivo da criação do perfil é nobre e especial.

Embaixadora da Boa Vontade para o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ela quer usar a força da internet para causas nobres. “Entrei no Instagram para compartilhar histórias e as vozes de pessoas que lutam por seus direitos humanos básicos. Recebi uma carta de uma adolescente no Afeganistão. No momento, o povo está perdendo sua capacidade de se comunicar nas redes sociais e de se expressar livremente”, resumiu ela.

“É revoltante ver os afegãos sendo deslocados mais uma vez por causa do medo e da incerteza que tomou conta de seu país. Gastar tanto tempo e dinheiro, ter sangue derramado e vidas perdidas apenas para chegar a isso, é uma falha quase impossível de entender”, afirmou Angelina, que surgiu com visual diferente no trailer de “Eternos”, no novo filme da Marvel.