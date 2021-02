Andressa Urach processa igreja evangélica após ter doado mais de 2 milhões para templo religioso

Andressa Urach revelou que pretende processar a Igreja Universal do Reino de Deus, que frequentava até o ano passado, após ter se sentido ‘obrigada’ a doar ’bens materiais’ ao templo religioso. Ela pede na Justiça de volta os mais de R$ 2 milhões que doou para a instituição durante os anos que fez parte dela.

Um dos motivos que levou a modelo ter sido afastada da igreja, foi ter se negado a seguir as orientações do local em sua vida pessoal. Urach informou, no documento, que teria dado ‘veículos, jóias, entre outros bens móveis’ ao local do culto.

"Em especial, uma TED de um milhão de reI e hoje carece do auxílio de pessoas próximas para manutenção de seu sustento, sendo que diversas outras pessoas se encontram em situação semelhante", informa o processo.

A modelo disse que apesar da atitude de processar a igreja, ela mantém a crença e religiosidade, e continua fiel aos olhos de Deus. Ela afirmou, no processo, que ‘entende que determinadas atitudes praticadas pela Igreja Universal não estão em conformidade com os ditames bíblicos’.

“[Ela] doou à igreja mais de R$ 2.000.000,00 (Dois milhões) de diferentes formas e em momentos diferentes, sendo que na medida que seus recursos foram se esgotando, o aconselhamento e auxílio dado pela igreja também", diz parte do processo.

A Igreja Universal do Reino de Deus ainda não se manifestou sobre o caso.