Andressa Suita desfila beleza com maiô de grife de R$ 4 mil

Andressa Suita não dispensa peças grifadas em seus looks de moda praia. Além de biquínis em cores vibrantes, a modelo é fã de outfits de marcas renomadas internacionalmente: em fotos postadas no Instagram, a mulher de Gusttavo Lima apareceu com um maiô da Dior.

No site oficial, a peça é vendida por pouco mais de R$ 4 mil (US$ 680 na conversão atual do dólar). Andressa aliou a peça a um lenço da grife francesa. Nos comentários dos cliques postados pela goiana na rede social, não faltaram elogios ao corpo definido e à beleza. “Poxa, que coxa”, brincou a ex-BBB Ana Mara. “Sereia de Angra”, disse outro. “Gusttavo Lima tem sorte”, escreveu um terceiro.

Apesar do rompimento em outubro de 2020, Andressa e Gusttavo estão juntos novamente e têm levado o relacionamento de modo mais discreto. Atualmente, ela está na cidade de Angra dos Reis, na região da Costa Verde do Rio de Janeiro, com o marido e os dois filhos do casal, Samuel, de 4 anos, e Gabriel, de 3.

A modelo foi uma das famosas que marcou presença na São Paulo Fashion Week e contou detalhes de sua relação com a moda. “A maternidade faz a gente ficar mais básica, mais prática, então a gente acaba pegando peças mais versáteis para encaixar no dia a dia. Não falta no meu guarda-roupa calça jeans e tênis. Mas, quando tenho minutos só para mim, eu gosto de ousar”, garantiu à revista “Marie Claire”.

A goiana ainda apontou estar buscando uma fase mais desprendida das redes sociais. “É necessário dar uma desconectada de tempos em tempos para curtir a família. Quando não tenho algum trabalho que preciso publicar, eu desconecto, desinstalo os aplicativos e fico mais com a minha família. Porque, se bobear, dali a pouco já está mexendo de novo”, admitiu Andressa.