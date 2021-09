Ana Paula Evangelista terá casamento de R$ 1 milhão em castelo com fama de mal-assombrado

A musa da Unidos da Tijuca, Ana Paula Evangelista, terá um luxuoso casamento no Castelo Odescalchi, na Itália, com o empresário dinamarquês Marco Alessandro. Às margens do famoso Lago Bracciano, o lugar tem fama de mal-assombrado e já foi palco para a união de artistas famosos como Tom Cruise e Katie Holmes. Segundo boatos, o espírito da duquesa Isabella de Medici vaga pelos corredores e quartos do castelo.

Diz a lenda que Isabella, uma mulher infiel assassinada pelo marido traído durante o século XVI, tinha inúmeros amantes que iam até ela através de uma porta secreta. Após desconfiar das traições, o duque de Bracciano resolveu se esconder e ouviu a amada confessar seus pecados. Impulsionado pelo ódio ao saber dos outros casos amorosos, Paolo Giordano Orsini estrangulou a mulher. A lenda ainda conta que aqueles que não conseguiam chegar nos aposentos da duquesa eram surpreendidos por uma outra porta de saída, que dava acesso a um poço profundo com pontas de ferro.

A cerimônia de Ana Paula Evangelista gira em torno de R$ 1 milhão e garantirá aos 100 convidados queima de fogos, coquetel e um jantar. A noiva terá direito a, pelo menos, duas trocas de vestidos, sendo uma deles inspirado em Beyoncé. Odescalchi também foi escolhido para ser palco da cerimônia do renomado diretor Martin Scorsese com Isabella Rosselini. Nenhuma das uniões celebradas no castelo duraram muito tempo, que não seja o caso da brasileira.