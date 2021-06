Ana Maria se irrita com panela suja, mas tranquiliza produção: ‘Não vou falar palavrão’

Como toda cozinheira, Ana Maria Braga também se irrita com a panela suja. Mas, dessa vez, ela queria que o utensílio estivesse sujo mesmo. A apresentadora iria fazer um desafio do “Feed Ana” com Ju Massaoka, em que limparia uma panela usando bicarbonato de sódio.

Ana iria imitar um vídeo em que um indiano aparece limpando uma panela queimada, mas no momento do desafio, reclamou que suas panelas não estavam sujas o suficiente.

(Reprodução: Tv Globo)

“Ta tudo limpa, a gente não tem panela suja aqui. Isso não é uma panela suja. Tá suja, mas da sujeira da na parte de baixo. Tá suja, mas é só lavar que sai. Vamos discutir isso aqui agora. Isso aqui é panela suja? Não, só passar um 'bombril' que sai. Não é uma panela difícil”, reclamou.



Mesmo assim, Ana fez o desafio e limpou as panelas. Durante a tarefa, ela explicou que testa no programa para que os telespectadores vejam e façam em casa com segurança. Ana também lembrou que soltou palavrões ao vivo recentemente.

(Reprodução: Tv Globo)

“Nessa (panela) precisa de 1 kg de bicarbonato. A gente testa aqui comigo, porque eles querem... Eu não quero falar palavrão aqui, inclusive quero me desculpar por esses últimos tempos, ultimamente ando achando que estou na minha casa. E estou mesmo”, se explicou.