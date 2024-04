Ana Maria Braga faz 75 anos: saiba curiosidades sobre a apresentadora

Ana Maria Braga celebra, nesta segunda-feira (1º), 75 anos de vida. A apresentadora fez questão de comemorar a data especial no "Mais Você", programa comandado por ela desde 1999. Ao longo dos 75 anos, "Namaria", como é conhecida, compartilha com os fãs alguns dos desafios enfrentados e também seus hobbies, como o fato de adorar jogar Candy Crush no Facebook.

Confira curiosidades de Ana Maria Braga:

Na juventude, Ana cursou biologia pela Universidade de São Paulo (USP) de São José do Rio Preto. Depois de concluir a graduação, ela se mudou para São Paulo para fazer uma especialização na área e conseguiu o emprego na TV Tupi para pagar os estudos. Depois, a apresentadora estudou jornalismo e, com o fim da TV Tupi, atuou durante 12 anos fora da televisão como assessora de imprensa e diretora comercial de revistas femininas.

No passado, quando já apresentava o "Mais Você", ela decidiu mudar de nome para "Ana Marya", na tentativa de ter mais sorte após receber conselhos de especialistas. Depois de receber milhares de cartas, telefonemas e e-mails de pessoas contrariando a mudança, Ana desistiu, mas passou a grafar seu nome com i, mas sem o pingo, seguindo as orientações de duas correntes da numerologia.

Diagnóstico de câncer

Desde 1991, a amiga de Louro Mané trava uma luta contra o câncer. Na época, Ana teve câncer de pele e fez tratamento contra a doença. Dez anos depois, a apresentadora descobriu um tumor no reto e na virilha, precisando ser afastada do ”Mais Você” para se tratar do câncer colorretal. Em dezembro de 2015, a jornalista descobriu um novo câncer, desta vez no pulmão. De lá até este ano, Ana Maria já teve três tumores de pulmão.

Apaixonada pelo Palmeiras, quando está longe da televisão, um dos hobbies de Ana Maria Braga é acompanhar as partidas do time do coração. Outra paixão da global é jogar candy crush e pescar em seus dias de folga. Em outros momentos, a apresentadora aproveita seus dias livres para maratonar séries e, inclusive, virou referência sobre o assunto.

Ana é a apresentadora com o maior número de horas semanais no ar, superando 24 horas. Por isso, ela entrou para o Guiness Book pelo tempo comandando os programas "Note e Anote" e o "Ana Maria Braga", exibidos respectivamente em 93 e 97.

Ela já se casou cinco vezes ao longo de seus 75 anos, com um de seus casamentos tendo chegado ao fim dias após a cerimônia. A palmeirense agora namora o jornalista Fábio Arruda, com quem mantém um relacionamento desde 2022.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)