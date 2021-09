Ana Clara Lima é preparada para assumir o ‘BBB 22’, diz colunista

Com o posto de apresentador principal do “Big Brother Brasil” vazio, após o anúncio de saída de Tiago Leifert da Globo em dezembro, as apostas são para quem vai assumir o comando do reality. No entanto, de acordo com a coluna de Fábia Oliveira, a emissora carioca está preparando Ana Clara Lima, ex-BBB e atual membro da equipe de apresentadores da casa.

Ainda segundo a coluna, Marcos Mion substituiria a ruiva nos programas do “BBB” no Multishow e no GloboPlay.