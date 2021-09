Apresentadores entram na mira para assumir o comando do 'Big Brother Brasil 22'

Com a saída inesperada de Tiago Leifert da Globo, os fãs do “Big Brother Brasil” começaram a especular quem será o próximo a comandar o reality global. Ana Clara Lima, que já faz parte da equipe da atração, e Marcos Mion, recém-contratado da emissora e atual apresentador do “Caldeirão”, são os nomes mais cotados.

As apresentadoras Monica Iozzi, Fernanda Lima, Fernanda Gentil e até Britto Jr., que comandou várias edições de “A Fazenda”, da Record, também foram mencionados pelo público. Sobrou até mesmo para Karol Conká, ex-BBB que causou um rebuliço na edição de 2021.

E para você, quem deve apresentar o “BBB 22”?