Amiga de Larissa Manoela quebra o silêncio sobre suposto romance com a atriz

Amiga de Larissa Manoela, Bianca Palhares viu seu nome comentado pelos portais de fofoca nos últimos dias, após surgir boatos de que ela estaria namorado a atriz, o que já foi desmentido pela própria ex-"Chiquititas". Dessa vez, foi a amiga quem se pronunciou sobre o caso. As informações são d'O Dia.

“Por que a amizade não pode ser livre? Por que o respeito não pode ser para todos? Por que o amor não pode ser inexplicável?", disse a jovem por meio do Instagram.

"Ele é, simplesmente, amor. A luta da comunidade LGBTQIA+ fala exatamente sobre isso. Luta essa que me disponho a caminhar junto, não por ser, mas por acreditar que o direito de viver, sendo quem é, seja para todxs independente da sua orientação sexual”, continuou.

Em seguida, Bianca negou a relação amorosa com a atriz. "Não estou namorando com a Larissa. Sou hétero. Estamos vivendo dias de muita amizade, felicidade, parceria e poder feminino, fugindo dessa superficialidade toda”, ponderou ela, que ainda falou sobre empatia. "Que todas as mulheres possam ser amigas e olhar para as outras, não como rivais, mas com sororidade, união e muita força”, finalizou.