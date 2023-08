Alessandra Negrini faz 53 anos e ganha homenagem do Corinthians

A atriz Alessandra Negrini comemora 53 anos nesta terça-feira (29) e, como "presente", recebeu uma homenagem pra lá de especial do seu time do coração, o ‘Timão’. Nas redes sociais, o perfil oficial do Corinthians publicou uma foto da atriz durante um jogo no estádio.

“Nesta terça-feira, a atriz e corintiana Alessandra Negrini completa 53 anos de idade! Parabéns!" escreveu o perfil do clube paulista na legenda.

Em diversos momentos, Negrini declarou seu amor pelo alvinegro do Parque São Jorge em postagens nas redes sociais. Nos comentários, a artista agradeceu a homenagem: “Que honra! Obrigada! Todo o meu amor!”, respondeu.

Outros seguidores do ‘Timão’ também desejaram felicitações à artista. “Com 53 ela tá melhor que eu”, escreveu um usuário. “Dêem um presente para ela, ganhem o jogo”, sugeriu outra fã. 'Musa', completou o terceiro.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)