Estudiantes x Corinthians: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (29/08) pela Copa Sul-Americana

Estudiantes x Corinthians disputam hoje, terça-feira (29/08), a volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Estudiantes x Corinthians ao vivo?

A partida entre Estudiantes x Corinthians poderá ser acompanhada ao vivo pelo SBT, pela ESPN e pelo Star+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Estudiantes x Corinthians chegam para o jogo?

Corinthians foi o 3° colocado do Grupo E da Libertadores com 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Nas oitavas de final, na Sul-Americana, o time eliminou Newell's Old Boys com uma vitória de 2 a 1 e um empate de 0 a 0.

Já Estudiantes foi o vice-líder do Grupo C da Sul-Americana e somou 4 vitórias e 2 derrotas. Em seguida, Estudiantes eliminaram Goiás após uma vitória de 3 a 0 e outra de 2 a 0.

Na partida de ida, Corinthians venceu Estudiantes por 1 a 0.

Estudiantes x Corinthians: prováveis escalações

Corinthians: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Caetano (Lucas Veríssimo) e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Maycon e Renato Augusto; Matías Rojas, Guilherme Biro e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Estudiantes: Andújar; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Lollo e Benedetti; Jorge Rodríguez, Ascacíbar, Jose Sosa, Zuqui e Rollheiser; Boselli. Técnico: Eduardo Domínguez.

FICHA TÉCNICA

Estudiantes x Corinthians

Copa Sul-Americana

Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina

Data/Horário: 29 de agosto de 2023, 21h30