Internacional x Bolívar: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (29/08) pela Copa Libertadores

Internacional x Bolívar disputam hoje, terça-feira (29/08), a volta das quartas de final da Copa Libertadores da América. O jogo ocorre às 19h (horário de Brasília), no Estádio José Pinheiro Borda, o Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Internacional x Bolívar ao vivo?

A partida entre Internacional x Bolívar poderá ser acompanhada ao vivo pela Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Internacional x Bolívar chegam para o jogo?

Na fase de grupos, Bolívar foi o vice-líder do Grupo C com 4 vitórias e 2 derrotas. Depois, o time eliminou Athletico-PR nos pênaltis após uma vitória de 3 a 1 e uma derrota de 2 a 0.

Já o Internacional liderou o Grupo B e somou 3 vitórias e 3 empates. Nas oitavas de final, a equipe superou River Plate nos pênaltis após uma vitória e uma derrota, ambas por 2 a 1.

Internacional venceu a partida de ida contra Bolívar por 1 a 0.

Internacional x Bolívar: prováveis escalações

Bolívar: Lampe; Bejarano, Bentaberry, Ferreyra e Jairo Quinteros; Villamíl, Justiniano e Bruno Sávio; Patito Rodríguez, Chico e Ronnie Fernández. Técnico: Beñat San José.

Internacional: Rochet; Bustos, Igor Gomes (Nico Hernández), Mercado e Renê; Johnny, Mauricio, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

FICHA TÉCNICA

Internacional x Bolívar

Copa Libertadores da América

Local: Estádio José Pinheiro Borda, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 29 de agosto de 2023, 19h