Adriane Galisteu usa chapéu de R$ 3,4 mil em viagem a Dubai

Adriane Galisteu aproveita as férias com a família em Dubai, nos Emirados Árabes, antes de esrear a nova temporada de "A Fazenda". A apresentadora não tem economizado nos looks que exibe nas redes sociais, durante a viagem. No último fim de semana, a loira surgiu com um chapéu da Gucci. O R7 noticiou que o acessório está custando US$ 650 no site da grife, o correspondente a R$ 3,4 mil.

Galisteu passa férias com o marido, o empresário Alexandre Iódice, e o filho, Vittorio. A família está hospedada no Al Maha Desert Resort & Spa, cujo valor diária varia de R$ 18,73 mil a R$ 154,7 mil, ainda de acordo com o site.